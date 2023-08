Monza | polizia sgombra centro sociale per rischi di crollo e amianto

(Di martedì 1 agosto 2023) Milano, 1 ago. (Adnkronos) - Alle 5.45 di questa mattina, agenti della questura die della Brianza hanno fatto accesso in un'area in via Timavo 12, a, occupata da un. L'area è stata sgomberata per consentire ai proprietari del sito gli interventi di messa in sicurezza a seguito dei danni causati dal maltempo che ha imperversato la scorsa settimana sulla Brianza. Alcuni degli edifici all'interno dell'area occupata avevano infatti subito gravi danni strutturali con scoperchiamento e compromissione dei tetti, determinando pericoli didelle strutture, oltre che ilo di contaminazione da fibre di. Lo scorso 28 luglio, i vigili del fuoco del comando provinciale di, unitamente a personale della Digos, ...

Milano, 1 ago. (Adnkronos) - Alle 5.45 di questa mattina, agenti della questura di Monza e della Brianza hanno fatto accesso in un'area in via Timavo 12, a Monza, occupata da un centro sociale. L'area ...L’intervento in via Timavo 12 è stato deciso per il pericolo di crolli e la contaminazione di amianto in seguito al nubifragio del 24 luglio ...