Monza | polizia sgombra centro sociale per rischi di crollo e amianto

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 1 agosto 2023) Milano, 1 ago. (Adnkronos) – Alle 5.45 di questa mattina, agenti della questura die della Brianza hanno fatto accesso in un’area in via Timavo 12, a, occupata da un. L’area è stata sgomberata per consentire ai proprietari del sito gli interventi di messa in sicurezza a seguito dei danni causati dal maltempo che ha imperversato la scorsa settimana sulla Brianza. Alcuni degli edifici all’interno dell’area occupata avevano infatti subito gravi danni strutturali con scoperchiamento e compromissione dei tetti, determinando pericoli didelle strutture, oltre che ilo di contaminazione da fibre di. Lo scorso 28 luglio, i vigili del fuoco del comando provinciale di, unitamente a personale della Digos, ...