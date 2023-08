Mondiali tiro con l’arco Berlino 2023 | qualifiche | quinto e dodicesimo posto per l’Italia

(Di martedì 1 agosto 2023) In archivio le 72 frecce di qualifica per ogni arciere, di scena nella mattinata di martedì 1 agosto aidicondi. Per quanto riguarda il maschile,di Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli si è posizionata alcon 1965 punti. Davanti a tutti c’è la Corea del Sud (2048), seguita da Olanda (1992) e Cina (1989). Gli azzurri hanno dunque staccato il pass per i dodicesimi di finale, dove sfideranno Israele (Dror, Frenkel, Shanny, 21esimo) prima di eventuale ottavo contro gli Usa. Qualificata direttamente agli ottavi invece la squadra femminile, composta da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, che ha chiuso la qualifica al...

Tra queste qualità non c'è di certo ilda tre : nel corso delle sue dieci stagioni in NBA, ... Eppure, durante un allenamento con la Francia in vista dei prossimi, le telecamere lo hanno ...Domani, martedì 1° agosto, è in programma il via aidicon l'arco in programma a Berlino. Un appuntamento fondamentale per via della possibilità di conquistare i pass a squadre per le Olimpiadi di Parigi 2024, che verranno assegnati alle ...I CONVOCATI DELL'ITALIACON L'ARCO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO Calendariocon l'arco Berlino 2023 (in grassetto le gare che assegnano le carte olimpiche) LUNEDI' ...

Calendario Mondiali tiro con l'arco 2023 oggi: orari 1 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Stravincono le Oranje contro il Vietnam (7-0) e chiudono al comando il gruppo E; fortunate invece le statunitensi (0-0 contro il Portogallo) ...Portogallo vs USA rischio gigantesco per la squadra campione del mondo che pareggia con il Portogallo e viene graziata da un palo all'ultimo minuto ...