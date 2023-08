Mondiali Nuoto Paralimpico | prima giornata eccezionale per l’Italia | già 8 medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 agosto 2023) Manchester – Ottoalper laaidi, in svolgimento a Manchester. Tornano in gara i nuotatori campioni del mondo e sfoderano talento e determinazione in acqua, per puntare al titolo numero tre della storia. Sono già cinque gli oriconquistati. Oggi la secondadi gare. Di seguito tutti i risultati del 31 luglio Alessia Scortechini argento 50 metri stile S10 – 28.06 Giulia Ghiretti oro 100 metri rana SB4 – 1.50.64 Monica Boggioni oro 50 metri rana SB3 – 55.55 Emanuele Marigliano bronzo 50 metri rana SB2 – 1.07.06 Carlotta Gilli oro 100 metri farfalla S13 Record dei Campionati – 1.02.61 Stefano Raimondi oro 100 metri rana SB9 – 1.06.36 Xenia Francesca Palazzo oro ...