Mondiali femminili | l’Italia vuole dimenticare la Svezia | contro il Sudafrica le azzurre vedono gli ottavi

Hanno preso il via i2023 di arrampicata sportiva , di scena a Berna, in Svizzera. Purtroppo la prima giornata ... Appuntamento a domani, mercoledì 2 agosto, con le qualificazionidel ...WELLINGTON - Mercoledì mattina alle 9 ora italiana Sudafrica e Italia si afffrontano al Regional Stadium di Wellington per la terza giornata (ultima della fase a gironi) del Mondiale Femminile che si ...La partita Sudafrica - Italia di Mercoledì 2 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la terza giornata deiWELLINGTON - Mercoledì 2 agosto, alle ore 9 italiane, l'Italia proverà contro il Sudafrica a ottenere i tre punti e il biglietto aereo per l'Australia: l'obiettivo è quello di ...

Il gesto clamoroso ai Mondiali femminili: le calciatrici Usa non cantano l'inno. Ecco il motivo Corriere dello Sport

Domenica 13 agosto appuntamento con la prova in linea femminile che chiuderà i Mondiali di ciclismo su strada in quel di Glasgow. Con un'Olanda così c'è ben poco da fare, ma l'Italia punta comunque a ...Sono stati presentati oggi, in una conferenza stampa presso il Circuito del Mugello, i Mondiali Glasgow 2023, i primi multievent della storia del ciclismo: dal 3 al 13 agosto verranno assegnate le mag ...