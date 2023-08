Mondiali Femminili | l’Italia non può più sbagliare | contro il Sudafrica gara da dentro o fuori

Dopo la manita subita contro la Svezia le Azzurre di Milena Bertolini torneranno in campo mercoledì 2 agosto alle 9 (ora italiana) per l'ultima partita del girone G deidi calcio...Commenta per primo Mercoledì 2 agosto alle 9:00 l' Italia ha l'occasione di riscattarsi aidi calcio2023. Le azzurre di Milena Bertolini hanno la chance di ottenere il pass per gli ottavi dopo l'esordio vincente contro l'Argentina e il devastante ko per 5 - 0 nella ...L'Olanda, vicecampione del mondo nel 2019, ha battuto 7 - 0 il Vietnam a Dunedin, in Nuova Zelanda, vincendo il gruppo E deidi calcio. Secondi gli Stati Uniti, campioni in carica, che hanno pareggiato 0 - 0 con il Portogallo ad Auckland. Le statunitensi hanno addirittura rischiato l'eliminazione contro ...

Il gesto clamoroso ai Mondiali femminili: le calciatrici Usa non cantano l'inno. Ecco il motivo Corriere dello Sport

L'Inghilterra ha chiuso al primo posto il girone D dei Mondiali femminili di calcio, battendo la Cina (6-1) ad Adelaide. Le campionesse d'Europa ...L'Italia ha incominciato con una bella vittoria la propria avventura ai Mondiali Under 19 di volley femminile, iniziati oggi a Szeged (Ungheria). La nostra Nazionale ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 ( ...