Mondiali femminili 2023 | risultati e classifiche

(Di martedì 1 agosto 2023) Tutto pronto per i. La rassegna continentale femminile si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. L’Italia debutterà lunedì 24 luglio contro l’Argentina e a seguire dovrà vedersela contro Svezia (29 luglio) e Sudafrica (2 agosto). Le partite delle azzurre potranno essere seguite sui canali Rai, in particolare su Rai Sport. Le altre partite sono disponibili sulla piattaforma UEFA.TV. Girone A Svizzera 5 Norvegia 4 Nuova Zelanda 4 Filippine 3 Girone B Australia 6 Nigeria 5 Canada 4 Irlanda 1 Girone C Giappone 9 Spagna 6 Zambia 3 Costa Rica 0 Girone D Inghilterra 6 Danimarca 3 Cina 3 Haiti 0 Girone E Olanda 7 Stati Uniti 5 Portogallo 4 Vietnam 0 Girone F Francia 4 Giamaica 4 Brasile 3 Panama 0 Girone ...

La partita Vietnam D - Olanda D di Martedì 1 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 3° giornataDUNEDIN - Martedì 1 agosto 2023 , alle ore 09:00 si affronteranno Vietnam D - Olanda D per la giornata 3 della Coppa del Mondo Femminile . Sarà il fischietto di Ivana Martincic a ...L'Italia è pronta a giocarsi gli ultimi 90 minuti decisivi per strappare il pass agli ottavi di finale del Mondiale Femminile. Il destino della formazione allenata da Milena Bertolini è tutto legato ...di calcio sono nel vivo. La competizione è iniziata il 20 luglio con la gara inaugurale. Il 3 agosto si conclude la fase a gironi e dal 5 agosto sale progressivamente la tensione ...

La Ct ha parlato in conferenza stampa assieme a Elena Linari alla vigilia della sfida contro il Sud Africa, l'ultima del girone ai Mondiali ...Il sonoro 5-0 contro la Svezia ci ha riportati con i piedi per terra dopo la vittoria all'esordio con l'Argentina, ma l'Italia può ancora approdare agli ottavi di finale del Mondiale Femminile. Per ri ...