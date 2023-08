Mondiali femminili 2023 | premiata la milionesima tifosa entrata in uno stadio

(Di martedì 1 agosto 2023) Buone notizie per quanto riguarda gli spettatori aidi calcioin Australia e Nuova Zelanda. Dopo gli iniziali problemi con le vendite a rilento dei ticket, in occasione del match tra Portogallo e Stati Uniti all’Eden Park di Auckland si è festeggiato un traguardo particolare. Rebecca Sheely, del Colorado, è stata infatti laa varcare i tornelli ed entrare in unodurante la competizione iridata. Dopo l’accoglienza di “Tazumi”, la mascotte dei, Rebecca e sua figlia Janelle hanno collezionato tantissimi gadget per questa particolare cerimonia. Sono quasi 1,7 milioni di biglietti finora, superato l’obiettivo fissato a 1,5 milioni. L’obiettivo della Fifa è quello di “ospitare il più grande evento sportivo femminile ...

Un milione di tifosi ha già attraversato i tornelli degli stadi durante i Mondiali di calcio femminile in corso in Australia e Nuova Zelanda. L'organizzazione ha deciso di festeggiare l'evento con una cerimonia molto particolare in occasione della partita tra Portogallo e Stati Uniti.