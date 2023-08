Mondiali femminili 2023 | Bertolini | “Contro il Sudafrica dovremo gestire la tensione”

(Di martedì 1 agosto 2023) L’Italia femminile è al primo bivio del suo Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Mercoledì 2 agosto la sfida con ilper superare il gruppo G e accedere agli ottavi di finale, ma soprattutto per dimenticare il pesante 5-0 incassato dalla Svezia. “Domani sarà una partita da dentro o fuori. L’aspetto dellasarà quello prevalente, chi riuscirà a gestirla meglio porterà a casa il match. Rispetto all’ultima gara dobbiamo migliorare dal punto di vista della tenuta mentale. Ci stiamo lavorando e sono certa che quanto successo con la Svezia ci servirà da lezione“. Il ct Milenaè consapevole della difficoltà della partita, nonostante le azzurre siano favorite, almeno sulla carta. “Chiederò alle ragazze di portare in campo i primi 35? di giocola Svezia – ha aggiunto – però mettendo in campo ...

Tutti i risultati Alle ore 9 italiane c'è stata l'ultima giornata per quanto riguarda il girone E dei: hanno giocato Portogallo - Usa e Vietnam - Olanda. Tutti i risultati: A ...Le campionesse in carica degli Stati Uniti sono andate a pochi centimetri da una clamorosa eliminazione. Ad Auckland, nel turno conclusivo del Gruppo E, Morgan e compagne sono state bloccate sullo 0 - ...

Il gesto clamoroso ai Mondiali femminili: le calciatrici Usa non cantano l'inno. Ecco il motivo Corriere dello Sport

Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Marocco-Colombia, incontro del girone H ai Mondiali femminili in corso in Australia e Nuova Zelanda. La partita si svolgerà giovedì prossimo, ...L’Italia femminile affronta il Sudafrica nell’ultima e decisiva partita del girone G ai Mondiali di calcio 2023 ...