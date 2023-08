Mondiali donne | Inghilterra e Danimarca promosse agli ottavi

L'Olanda, vicecampione del mondo nel 2019, ha battuto 7 - 0 il Vietnam a Dunedin, in Nuova Zelanda, vincendo il gruppo E deidi calcio femminili. Secondi gli Stati Uniti, campioni in carica, che hanno pareggiato 0 - 0 con il Portogallo ad Auckland. Le statunitensi hanno addirittura rischiato l'eliminazione contro ...L'Inghilterra ha chiuso al primo posto il girone D deifemminili di calcio, battendo la Cina (6 - 1) ad Adelaide. Le campionesse d'Europa in carica giocheranno gli ottavi di finale contro la Nigeria, lunedì a Brisbane. La Danimarca, che ha ...Pessime notizie per Elisa Longo Borghini , costretta a rinunciare aidi ciclismo in programma a Glasgow a metà agosto. L'atleta italiana, già costretta al ritiro nel Tour de France, dovrà infatti osservare un lungo periodo di stop. Ad annunciarlo è stato ...

Mondiali donne: l'Olanda travolge il Vietnam e vince il gruppo E - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - L'Olanda, vicecampione del mondo nel 2019, ha battuto 7-0 il Vietnam a Dunedin, in Nuova Zelanda, vincendo il gruppo E ...Verso i Mondiali 2023 di tiro a volo, che si terranno a Baku (Azerbaijan), in contemporanea con quelli di tiro a segno, nel periodo fra il 14 agosto e l'1 settembre prossimi, con le convocazioni azzur ...