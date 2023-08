Mondiali di ciclismo | Lorenzo Rota e Simone Consonni guidano la spedizione bergamasca

(Di martedì 1 agosto 2023) Le strade sono diverse, eppure la voglia di rivalsa è forte sia per(Intermarché – Circus – Wanty) che per(Cofidis). I due fuoriclasse del pedale capitaneranno laaidiin programma a Glasgow dal 3 al 13 agosto per un’edizione speciale che riunirà tutte le discipline delle due ruote. Siachetorneranno a vestire la maglia azzurra 365 giorni dopo le rispettive esperienze su strada e su pista che hanno impedito al primo di salire sul podio iridato nella prova in linea e al secondo di confermare il titolo nell’inseguimento a squadre. Nonostante un percorso non perfettamente adatto alle sue caratteristiche, il 28enne di Sorisole proverà ...

Sono stati presentati oggi, in una conferenza stampa presso il Circuito del Mugello, i Mondiali Glasgow 2023, uno dei primi multievent della storia del ciclismo: dal 3 al 13 agosto verranno assegnate ...Giornata di presentazione delle Nazionali di ciclismo su strada che voleranno a Glasgow, in Scozia, per i Mondiali che scatteranno nel fine settimana (domenica subito appuntamento con la prova in line ...