Mondiali di Ciclismo | l’Italia sogna in grande | dal 3 agosto verso le Olimpiadi

(Di martedì 1 agosto 2023) Al primo multievent delmondialepunta al podio. La competizione iridata delle due ruote si svolgerà dal 3 al 13a Glasgow. Sarà una tappa fondamentaleleParigi. Di seguito i convocati azzurri in tutte le categorie di gara Uomini Strada Elite – Ct Daniele Bennati Andrea Bagioli – Soudal-Quick Step Filippo Baroncini – Lidl – Trek Alberto Bettiol – EF Education – Easypost Daniel Oss – Totalenergies Andrea Pasqualon – Bahrain Victorious Lorenzo Rota – Intermarché – Circus – Wanty Kristian Sbaragli – Alpecin-Deceuninck Matteo Trentin – Uae Team Emirates Simone Velasco – Astana Qazaqstan Under 23 – Ct Marino Amadori Francesco Busatto – Circus-Re Uz-Technord Davide De Pretto – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior Alessandro Romele – Velo Club SSD Nicolò Buratti – Bahrain ...

E limpegno della Federciclismo per idi Glasgow 2023, i primi multievent della storia del: dal 3 al 13 agosto verranno assegnate le maglie iridate di tutte le discipline, comprese ...il programma completo con gli orari, giorno per ...Le parole di Matteo Trentin, capitano della spedizione azzurra aidiche si svolgeranno dal 5 al 13 agosto a Glasgow e dintorni, in Scozia

Ciclismo, ecco la Nazionale di Bennati per Glasgow. Bettiol e Trentin le punte, via il 6 agosto La Gazzetta dello Sport

Iniziano i Mondiali di ciclismo a Glasgow che per l'occasione, in questo inizio mese d'agosto, coinvolgeranno tutte le discipline. Spazio dunque anche alla pista, con gli azzurri che, come da tradizio ...Dal 3 al 13 agosto verranno assegnate le maglie iridate di tutte le discipline, comprese quelle del paraciclismo ...