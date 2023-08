(Di martedì 1 agosto 2023) Spunta un nome nuovo per l’attacco dell’Inter, ovvero quello di Aleksandar. A riportarlo uno dei principali quotidiani serbi, ovvero Blic, che rivela anche un’da parte del club nerazzurro. Con tanto didel. NUOVO NOME – Tra i tanti nomi già fatti, per l’Inter spunta anche quello del serbo Aleksandar. E a lanciare la notizia sono proprio i media serbi, con tanto di dettagli. Il giocatore, infatti, si è rifiutato di andare a giocare in Arabia Saudita (con un’dell’Al-Hilal). E i nerazzurri avrebbero offerto ben 35 milioni di euro per l’attaccante che, però, ilnon ha accettato visto che è ben distanteproposta arrivata dall’Arabia Saudita. In ogni caso al’opzione ...

Di seguito, un estratto raccoltoredazione de IlSognoNelCuore.com. Tete nuovo obiettivo degli ... Ci ha provato per Lukaku, e poi perdel Fulham. Si è parlato di Mbappé ed oggi di Osimhen.... Glazer, Degenek, Ivanic, Stamenic, Olayinka, Krasso, Kangwa, Rodic, Bukari, Mijailovoic,... 29' Ci prova Sabiri con una bella conclusionedistanza, para Glazer. 32' Occasione per ...Dal 1 potrebbe partire anche Arthur, appena arrivatoJuventus. Sono rimasti a Firenze invece ... Popovic; Dragovic, Mijailovic, Erakovic;, Ivanic, Stamenic, Bukari; Kangwa; Olayinka, ...

Mitrovic, dalla Serbia sicuri: offerta dell’Inter! La risposta del Fulham Inter-News.it

Ai rigori decisivo il portiere serbo Mitrovic, all'Italia non sono bastati i 3 gol di Di Fulvio ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Un saluto sportivo. 10.51 8/13 per l'Italia in superiorità numerica, 7/12 per la Serbia. 10.50 4 gol per Ra ...