Missionario italiano | ”Restare è il minimo | giovani vedono nel golpe un’opportunità”

(Di martedì 1 agosto 2023) Padre Armanino racconta di un ''popolo estromesso dalle decisioni sul proprio destino negli ultimi 10 anni''. Descrivendo una situazione ''volatile e complicata'', dice di ritenere ''improbabile un intervento militare o di Ecowas''. ”Rimanere è ilche si possa fare, per serietà verso se stessi, verso le persone, verso la vita”. Così Padre Mauro Armanino,della Società delle Missioni Africane (Sma), commenta con Adnkronos l’ipotesi di lasciare il Niger su un volo speciale per l’Italia messo a disposizione dal governo. ”Ho scelto diperché è bene rimanere soprattutto quando ci sono le difficoltà”, aggiunge esprimendo la volontà di ”aiutare come si può, anche tenendo conto dei limiti oggettivi, i margini di manovra sono limitati, ma è comunque una presenza la mia”. Dopo il, sono ...

Così padre Alex Zanotelli, della comunità dei comboniani, profondo conoscitore dell'Africa e direttore della rivista Mosaico di Pace, si rivolge ai giornalisti in un appello.

Padre Alex Zanotelli chiede ai giornalisti di raccontare quanto sta accadendo in Africa: guerre, carestie, sfruttamento dei paesi occidentali che spingono milioni di persone a spostarsi ...