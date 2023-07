Mirko Brunetti Instagram | spunta una vecchia foto che fa discutere

(Di martedì 1 agosto 2023) Adesso che Temptation Island è finito c’è la corsa dei fan del programma a seguire i profili social dei protagonisti. E la ricerca più popolare è sicuramente: ‘‘. Su Twitter centinaia di telespettatori stanno commentando l’account e i contenuti del ragazzo. Il 26 enne ha fatto una bella pulizia del suo profiloed ha tenuto solo unain cui è in vacanza a Santorini e ieri sera ha aggiunto un carosello di trecon la nuova fidanzata, Greta Rossetti (ex tentatrice di Temptation Island). Visualizza questo post suUn post condiviso da Biccy.it (@biccy.it), pulizia e ...

...i social ufficiali della tentatrice Greta Rossetti criticata per dei presunti ritocchi estetici Tra le coppie partecipanti c'è molta curiosità di sapere cosa sia successo dopo trae ...... sembrerebbe confermata, dunque, la frequentazione in corso trae la single Rossetti. Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island Continuano a trapelare indizi social sue la ......ha abbandonato il programma condopo il falò di confronto che ha segnato la fine della relazione tra Perla e lo stesso. Subito dopo la fine della relazione con la sua fidanzata,...

Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo Temptation Island: si sono ... Fanpage.it

Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo Temptation Island 2023 si sono lasciati. La coppia ha partecipato alla puntata finale del reality dei sentimenti, andata in onda il 31 luglio, per informare il ...Continua a muoversi il calciomercato di Serie B, con diverse squadre che stanno piazzando colpi utili a rinforzare le rose in vista dell'avvio del campionato. Nelle ultime ore il Catanzaro ...