Miriam Leone | la più bella delle notizie dopo il matrimonio | in arrivo il primo figlio

Leggi su tvzap

(Di martedì 1 agosto 2023) Personaggi Tv. Bellissima notizia per, che durante una lunga intervista lasciata a Vanity Fair, ha confessato di essere incinta di quattro mesi. L’attrice si era sposata compagno, Paolo Carullo a settembre 2021 e adesso la notizia di un bambino. (continua) Leggi anche: Leggi anche:: “Avevo questa pancetta, mai vista prima”, classe 1985, è un ex modella italiana, diventata popolareessere stata eletta Miss Italia 2008. Ha iniziato la sua carriera televisiva come conduttrice: nel 2009 su Rai1 con Uno Mattina Estate, in coppia con Arnaldo Colasanti e dal 2009 al 2011 presenta su Rai2, insieme a Tiberio Timperi, Mattina in famiglia. Poi ha intrapreso la carriera d’attrice, affermandosi anche in quel campo. Durante un’ ...