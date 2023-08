Miriam Leone | «Il mio nuovo viaggio»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 1 agosto 2023) Dopo essere stata madre tante volte per lavoro, oralo sarà per davvero. Qui parla di libera scelta, delle domande innocenti da non fare, delle strade interiori da seguire. E a noi dice: «Sono felicissima, ed ero felice anche prima, in un modo diverso»