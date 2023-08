Milly Carlucci Dice No A Sonia Bruganelli!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 1 agosto 2023)Bruganelli avrebbe fatto di tutto pur di entrare a far parte della giuria di Ballando con le stelle edizione 2023. Peccato chele abbia detto no. Questo é quello che riferisce l’informatissimo Dagospia, che non ha risparmiato parole al veleno contro l’ex moglie di Bonolis. Ecco i dettagli sulla vicenda!Bruganelli gelata daLavori in corso per definire il cast e la giuria della nuova edizione di Ballando con le stelle. Secondo quanto riportato da Dagospia,Bruganelli avrebbe fatto pressioni per poter entrare a far parte della giuria del programma di. Il portale di Roberto D’Agostino non é stato tenero nei confronti dell’ex moglie di Bonolis, sostenendo che la donna sia in ...