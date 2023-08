Milano | travolto un passante 18enne dopo uno scontro tra due auto | è grave | Malore per i genitori

Scontro fra auto a Milano, grave un passante travolto Agenzia ANSA

A Milano, due auto si sono scontrate in viale Umbria, all'angolo con via Colletta. Nell'impatto, una delle due vetture è finita sul marciapiede travolgendo un pedone. Trasportato in codice rosso all'o ...Un ragazzo di origine canadese è ricoverato in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato travolto da un'auto. Il ...