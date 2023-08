Milano | schianto tra due auto | travolto e schiacciato un pedone | è grave

(Di martedì 1 agosto 2023) Spaventoso incidente nella tarda mattinata a, in viale Umbria. Poco prima delle 13.30, per cause ancora tutte da verificare, due, un'Audi Rs7 e una Renault Capture, sono state protagoniste di unoall'incrocio con via Colletta. A rimaneremente ferito è stato un passante, che è statonell'impatto tra le due vetture, finendocontro un palo.

Dopo lo, la conducente è andata via lasciando il ferito a terra ma è stata raggiunta e bloccata in pochi istanti da una pattuglia dei carabinieri che si trovava a pochissima distanza dalla ...... quindi 9 ore prima del tragicodel caicco 'Summer Love' in una secca a ridosso della ...di Palermo Ultimo Aggiornamento 28/07/23 Fotogallery - Il cimitero degli alberi caduti aUltimo ...... 81 anni, in rosso al san Carlo di. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, l'anziano era cosciente nonostante un pesante trauma cranico riportato nello. In base a una prima ...

Incidente in viale Umbria a Milano, schianto tra due auto: grave pedone di 25 anni schiacciato contro un palo Corriere Milano

Un pedone è rimasto coinvolto in un grave incidente a Milano poco prima delle 13.30. Nel sinistro si sono scontrate due auto, è successo in viale Umbria all'angolo con via ...L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso. Accompagnata al Policlinico, in codice giallo, ...