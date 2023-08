Milano | pedone 18enne travolto da auto E' gravissimo Malore dei genitori

Di nuovo un, travolto e quasi ucciso durante uno spaventoso incidente stradale . Questa volta è accaduto a. - Di nuovo un, travolto e quasi ucciso durante uno spaventoso incidente stradale . Questa volta è accaduto a. La dinamica dell'incidente Erano passate da poco le 13 e 30 ...È successo nel pomeriggio di martedì in viale Umbria, a: ferito gravemente un passante, colpito in pieno da una delle auto ...Lo schianto è avvenuto alle 13.30, all'angolo con via Colletta: feriti anche i conducenti delle due vetture

È successo nel pomeriggio di martedì in viale Umbria, a Milano: ferito gravemente un passante, colpito in pieno da una delle auto coinvolte ...(LaPresse) Un ragazzo di origine canadese è ricoverato in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere ...