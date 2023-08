Milano da paura

Leggi su panorama

(Di martedì 1 agosto 2023) Un tempo, "quelli di", ti sconsigliavano di andare in zone come Via Padova o Quarto Oggiaro. "È pericoloso", sostenevano senza mezzi termini in un dialetto non poi così stretto al punto da essere comprensibile anche agli outsider. Oggi, invece, ci si limita a fare spallucce e a pregare che, quando si esce di casa, tutto vada bene. Sì, perchénon è più. O meglio, le cartoline e le fotografie dei turisti la ritraggono ancora così. Bella, impeccabile, con la sua Madonnina a vegliarla. Ma al di sotto, all'altezza terrena, qualcosa sembra essersi rotto. Febbraio 2023: i dati Istat raccontano di come la città, il capoluogo lombardo, il motore dell'Italia, sia inceppato.è diventata ufficialmente la città più pericolosa d'Italia. Il capoluogo registra infatti ben 5.985 reati all’anno ogni 100.000 ...