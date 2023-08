Milan | Okafor | «Vogliamo lo scudetto»

(Di martedì 1 agosto 2023) Noah, attaccante del, ha parlato a Sky Sport degli obiettivi della nuova stagione e del suo trasferimento Noah, attaccante del, ha parlato a Sky Sport degli obiettivi della nuova stagione e del suo trasferimento. Le sue dichiarazioni; AMBIENTE– C’è una grande atmosfera, la squadra è fantastica è con l’allenatore va benissimo. Sono felice al, sono davvero fiducioso per il futuro OBIETTIVO– Sì, siamo pronti. Abbiamo una squadra forte e spero di vincere il campionato subito. Io odio perdere PERCHÉ IL– Perché mi ha voluto il. Siamo rimasti in contatto da quando abbiamo giocato contro in Champions League: 6-9 mesi di contatti, poi accelerazione nelle ultime due ...

Il neo acquisto del, Noah, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha affrontato vari temi, rivelando quali sono gli obiettivi suoi e di squadra e cosa lo ha spinto a scegliere i ......l'ultimo arrivatoe Kalulu , appena rientrato dalle vacanze post Euro U21. Niente da fare invece per Chukwueze, che rimarrà a prepararsi a Milanello. Queste le probabili formazioni:(4 - ...Noahsi racconta ai microfoni di Sky Sport e scalpita in vista della sua nuova avventura con la maglia del. ' Ho scelto loro perché mi hanno voluto fortemente - prosegue l'attaccante ...

L'attaccante svizzero si è raccontato a 360 gradi: "In autunno ho giocato contro i rossoneri e da allora siamo rimasti in contatto. Ruolo Sono flessibile, devo solo adattarmi all'Italia" ...Noah Okafor ha parlato in un'intervista a Sky Sport: le sue parole sul Milan, su Leao e non solo Noah Okafor ha parlato in un'intervista a Sky Sport: le sue parole sul Milan, su Leao e non solo Il nuo ...