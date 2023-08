Milan | Messias verso il no al Besiktas | vuole restare in Italia | si riapre la pista Torino | Primapagina

(Di martedì 1 agosto 2023) 2023-08-01 22:00:00 Fermi tutti! Junioril no alla Turchia. L’esterno brasiliano, dopo essersi preso qualche ora per riflettere in merito all’offerta del, che ha già acquistato dalAnte Rebic, è orientato a rifiutare. Il club turco aveva alzato l’iniziale proposta da un milione di euro, avvicinandosi ai 3 richiesti dai rossoneri, ma la volontà del calciatore ex Crotone è al momento decisiva. NO ALLA TURCHIA – Un temporaneo e forse insindacabile rifiuto dettato da ragioni personali e familiari.erano vicini a un accordo, tanto che pensavano di definire la trattativa nel fine settimana: secondo quanto appreso da Calciomercato.com però, il classe 1991in ...

RISCHIO MINUSVALENZA -accetterebbe di buon grado l'ipotesi Toro: per non realizzare una minusvalenza però il, che lo ha riscattato l'anno scorso per una cifra totale di quasi 8 milioni ...La probabile formazione del. Avanti con il 4 - 3 - 3 . Pioli conferma il nuovo modulo anche a Las Vegas. Non saranno del match gli infortunati Calabria e. Non al meglio, ma comunque ...Questione di ore e sarà tempo di visite mediche per Musah (Valencia) al, che ha ufficializzato la cessione di Rebic al Besiktas, dove può finire anche(piace pure al Torino), mentre ...

Milan, Messias porterà 5 mln. Su De Ketelaere il Marsiglia. Gazzetta: "Nuova pista per il belga" TUTTO mercato WEB

Ma la domanda rimane: dove puoi vedere questa partita eccezionale La risposta è semplice: Con DAZN potrai goderti in streaming questo epico scontro tra Milan e Barcellona, senza perdere nemmeno un ...Milan-Barcellona, streaming e diretta tv: tutte le indicazioni su dove vedere l'amichevole di mercoledì 2 agosto a Las Vegas ...