Milan | Loftus Cheek | «Siamo affamati Pioli ci chiede questo»

(Di martedì 1 agosto 2023) Ruben, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa di queste prime settimane in rossonero Ruben, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa di queste prime settimane in rossonero. Le sue dichiarazioni: LE PRIME SETTIMANE AL– Arrivare in un nuovo paese, con una nuova lingua, è sempre una sfida. Devo dire che i compagni, specialmente quelli che parlano bene inglese e che già conoscevo, mi stanno aiutando molto a superare questa “prima barriera”. Mi sento veramente bene, sono nel posto giusto– In queste settimane stiamo imparando a mettere in campo quel che ci, lui vuole un calcio molto aggressivo e offensivo, una manovra fluida. Vogliamo la palla tra i ...

Loftus-Cheek, senza paura: "Pioli vuole un calcio aggressivo, sono pronto" La Gazzetta dello Sport

Le dichiarazioni di Ruben Loftus-Cheek, alla vigilia di Milan-Barcellona, sfida che chiuderà la tournée rossonera in America ...Non solo il centrocampista ex Chelsea, ma alla vigilia della sfida contro il Barcellona ha parlato anche l'attaccante Noah Okafor: "Vogliamo lo scudetto" ...