Milan | il vice Gattuso | «Musah non è un Kessie | ha ampi margini di miglioramento»

(Di martedì 1 agosto 2023) Le parole di Gigio Riccio,dial Valencia, su, sempre più vicino al trasferimento alGigio Riccio ha parlato a Tuttosport di, prossimo colpo del. Riccio ha allenato l’americano al Valencia, in cui era ildi. Di seguito le sue parole. CARATTERISTICHE – «È dotato di un grande stappo a livello di gamba, ha capacità di ribaltare velocemente l’azione e, pur non avendo grandissimi centimetri, si fa valere nei duelli aerei. Ha una grande esuberanza fisica. Non è ancora completo. È certamente un giocatore che ha grandidi, direi enormi, visto che parliamo di un 2002». IN COSA PUÒ CRECERE – «In primis tecnicamente. Soprattutto nella trasmissione ...

Pellegrini è ancora in ballo , nonostante il Nizza e ilstiano lavorando con la Juventus da ... In carriera l'argentino ha fatto anche l'esterno offensivo, ma Sarri è stato chiaro: lui è il- ...E Tiago Pinto, che lo avrebbe preso anche comeDzeko nel 2021, sta sondando il mercato per capire se può cederlo a un prezzo conveniente. De Ketelaere, addio: incredibile sorpresa, per il ...Ma senza aver mai fatto alcun tipo di esperienza prima d'ora, nemmeno dao alla guida delle ... Eppure negli ultimi 2 annie Napoli hanno dimostrato che si può vincere ringiovanendo la ...

Milan, la pista Luca Pellegrini come vice-Theo. Dalla Turchia: il ... Quotidiano Sportivo

Per l’esterno italiano bisognerebbe trovare un accordo con la Juventus, proprietaria del cartellino. Questa notte a Las Vegas test contro il Barcellona ...L’avventura al Milan di Yunus Musah sta per prendere il via. Domani il centrocampista americano arriverà a Milano mentre le visite mediche sono in programma per giovedì, ultimo step ...