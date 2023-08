Milan | idea Koopmeiners se parte Krunic

Leggi su panorama

(Di martedì 1 agosto 2023) E se ilprovasse a prendere? L'si sta facendo largo solo come ipotesi, almeno per momento, ma potrebbe diventare concreta nel caso il Fenerbache affondasse davvero il colpo per Rade. Il centrocampista centrale piace ai turchi che sono disponibili a mettere sul tavolo 15-20 milioni di euro per l'acquisto. Pioli avrebbe poi bisogno di un nuovo centrocampista e nella lista c'è anche il nome dell'olandeseche da settimane è nel mirino del Napoli senza, però, l'avvio di una vera e propria trattativa. Il prezzo? Non meno di 30 milioni di euro e l'Atalanta non ha bisogno di vendere dopo il super colpo in uscita di Hojlund al Manchester United. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO