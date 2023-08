“Mi pento di essere diventata mamma | rivoglio la mia vecchia vita tra Netflix e vacanze”

Ma non riesco a scrollarmi di dosso la sensazione che midi averla '. Poi ha spiegato: ' ... Dunque, ha concluso che fare il genitore non fa per lei: ' Non mi piacegenitori . Penso che sia ...Dovrebberoneutrali, ma non lo sono. Sono supportati dal governo. Non possono dire niente ... Non mi, mi hanno scritto anche dal fronte per ringraziarmi"....lui ho scoperto diaffetta da un tumore di secondo grado (cioè con metastasi) e l'origine dei miei mali atroci. Decisi di andare fuori regione. È stata una mia scelta di cui oggi non mi...

Gli oceani sono il primo controllore del clima: potremmo essere al punto di non ritorno Il Fatto Quotidiano

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara confermano la sceltà fatta al falò di confronto e, dopo Temptation Island, sono ancora una coppia. Il loro amore procede a gonfie vele, con ...Nella stagione 2 di "And Just Like That", Carrie e Aidan sono tornati insieme. Dopo due decenni. E una fan sentimentalmente recidiva si interroga: davvero fare sesso con l'ex serve solo a riaprire vec ...