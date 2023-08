In questo modo, grazie all'attento controllo dei costi,è riuscita a conseguire ancora una volta un risultato netto consolidato in crescita e a registrare un ulteriore calo dell'indebitamento ...le utility, recupera ancora Saipem . Riflettori puntati su MediaForEurope (A eB ), nel giorno in cui è stato reso noto il contenuto del testamento di Silvio Berlusconi che, tra le ...A Milano recuperano le banche, ancora riflettori suSul listino milanese, industriali e automotivebanco. In testa Cnh (+3,54%) e Recordati (+3,23%). Pioggia di acquisti anche per Iveco (+...

Mfe, tengono i ricavi. L'utile semestrale sale a 87 milioni - Mfe, tengono i ricavi. L'utile semestrale sale a 87 milioni QUOTIDIANO NAZIONALE

Mfe, la holding che controlla Mediaset, ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi per 1.369,6 milioni di euro, in lieve flessione (-1,3%) rispetto allo stesso periodo del 2022, con un risultato ...A partire dal secondo semestre, l’utile netto dell’ex Mediaset includerà, per la quota di competenza del gruppo, il risultato della partecipazione in ProsiebenSat. Le reti si confermano leader in Ital ...