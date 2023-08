Meret | “La squadra vuole ancora vincere” | poi svela cosa ha chiesto Garcia

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 agosto 2023) Intervista del portiere del Napoli, Alex, a Sky Sport con il numero uno azzurro che ha commentato le prime settimane di ritiro. Sono giorni di lavoro intenso per il Napoli di Rudi. Laazzurra è impegnata a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro precampionato, che terminerà il 12 agosto. Tra i protagonisti azzurri c’è anche il portiere Alex, protagonista assoluto dello scudetto vinto nella scorsa stagione. L’estremo difensore ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sessione di allenamento a Castel di Sangro, commentando il ritiro dei partenopei. Ecco quanto evidenziato: Sono dei test molto impegnativi. Anche se siamo in preparazione i carichi sono alti, cerchiamo di affrontare queste amichevoli al meglio per preparare al meglio la stagione che sta arrivando. La ...