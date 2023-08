Meret | «Garcia lavora sul tenere la squadra alta piuttosto che andare ad aggredire in avanti»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 agosto 2023) Il portiere del Napoli, Alex, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dal ritiro dellaa Castel di Sangro.ha parlato della preparazione e della voglia di ripetersi che ha il Napoli. «Sono dei test molto impegnativi. Anche se siamo in preparazione i carichi sono alti, cerchiamo di affrontare queste amichevoli al meglio per preparare bene la stagione che sta arrivando. Laha fame, l’ha dimostrato l’anno scorso e quest’anno ripetersi sarà difficile ma appunto per questo dobbiamo mansempre il livello di attenzione e di applicazione altissimo».ha parlato anche di: «? Hato più sul fatto dilamoltoche ...