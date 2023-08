Mercato Milan – Da Krunic a Colombo fino al casting per l’attaccante

74 Ildelnon è finito, in entrata e in uscita. Dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle, Moncada e Furlani stanno lavorando su fronte partenze: oltre a Fodé Ballo - Touré e Charles De ...... Sisal e Netbet si sale fino a 4.50: potrebbe incidere, per un ulteriore cambio, anche il... Simone Inzaghi resta in pole per tutti, anche davanti alche ha acquistato ben otto giocatori ...Mondadori , gruppo editoriale quotato su Euronext STAR, ha chiuso il primo semestre del 2023 con ricavi consolidati netti pari a 362,4 milioni di ... Come già comunicato allo scorso 29 ...

Mercato Milan, altro big in partenza dopo Tonali Il piano del club Milan News 24

Il Milan dopo i numerosi acquisti si orienta verso le cessioni, e scalda l'asse col Besiktas: dopo Ante Rebic anche Junior Messias verso la Turchia ...Non solo mercato in entrata: il punto sui calciatori in uscita dal Milan Dopo aver chiuso otto acquisti in questa sessione estiva, il Milan lavora anche per sfoltire la rosa in vista della stagione ch ...