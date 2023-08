(Di martedì 1 agosto 2023) SulEllyaveva incassato parecchi punti, riuscendo a riunire le opposizioni tutte, eccezion fatta per Italia viva di Matteo Renzi, dietro questa bandiera. Ma la mossa di Giorgia, che ha sospeso le ostilità su questo punto e ha proposto un, ha spiazzato la segretaria del Partito democratico. Quella bandiera, adesso, non può più essere sbandierata. Non solo: ai vertici del Nazareno è venuto il dubbio che l’uscita disia dovuta ai sondaggi, secondo cui il tema delinteressa una fetta degli elettori di Fratelli d’Italia. Supposizione, quella dei dirigenti dem, tutt’altro che lontana dal vero, perché effettivamente sono le rilevazioni dei sondaggisti ad aver fatto cambiare idea alla presidente ...

'Il governo guidato da Giorgiaha deciso di togliere oltre 13 miliardi di euro dai fondi Pnrr destinati ai comuni per darli ... 'Il ministro Fitto, che è meridionale ,alla calma perché ...Il direttore dell'HuffPost, quindi,la sinistra italiana a "organizzare un'opposizione più ... Ma l'HuffPost, in un altro articolo dal titolo " Il successo americano diè una lezione per ...Il governofa la guerra ai poveri, ma intanto propone la pace fiscale per gli evasori e per ... La segreteria metropolitanatutti i Comuni ad indire Consigli comunali straordinari, al fine ...

Meloni invita al confronto sul salario minimo. Calenda dice sì, Schlein no, Conte nì Il Foglio

La segretaria dem è rimasta spiazzata dalla mossa della premier e sta cercando di remare contro l’ipotesi di un incontro di tutte le opposizioni a Palazzo Chigi. Al Nazareno c’è chi sospetta che Conte ...Come è noto, la recente visita della presidente del Consiglio alla Casa Bianca è stata giudicata un successo dalla maggioranza degli osservatori. Successo personale e anche politico: l’amministrazione ...