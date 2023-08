Mediaset | cambio di rotta | cosa succederà al programma di Gerry Scotti

Leggi su tvzap

News Tv. Nella prossima stagione televisiva,condurrà ben sei programmi televisivi. Il presentatore sarà nuovamente al timone di Caduta Libera e de Lo show dei record, ma anche di Striscia la Notizia e Tu si que vales. Inoltre ci saranno due novità: il ritorno de La ruota della fortuna e Io canto generation. Unaè certa, dopo i tanti addii,vuole puntare su di lui per la prossima stagione televisiva. Il Biscione tuttavia hanno deciso di cancellare un suoche stava andando in onda in questi mesi estivi. Il motivo? È stato un flop.