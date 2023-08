(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) - I National Institutes of Health (Nih) americani lanciano undi studi clinici di fase 2 che coinvolgeranno gruppi di 100-300 partecipanti, con l'obiettivo di testare almeno una decina di potenziali trattamentiil: da farmaci tradizionali a medicinali biologici, da dispositivi medici ad altre terapie. L'arruolamento è già partito per valutare "almeno 4 approcci terapeutici", e nei prossimi mesi altri trial verranno avviati così da sperimentare "almeno ulteriori 7 trattamenti". L'iniziativa è parte di un progetto battezzato 'Recover' (Researchingto Enhance Recovery), basato sui risultati di altre ricerche denominate Recover e condotte negli ultimi 2 anni. Finora sono oltre 24mila i pazienti reclutati, riferiscono gli Nih. I ricercatori ...

Maxi programma Nih testerà cure contro il Long Covid La Gazzetta del Mezzogiorno

I National Institutes of Health (Nih) americani lanciano un maxi programma di studi clinici di fase 2 che coinvolgeranno gruppi di 100-300 partecipanti, con l'obiettivo di testare almeno una decina di ...