Maxi | colorato e multifilo | questo bijoux d’impatto cambia faccia al vestito che abbiamo già nell’armadio

Leggi su amica

(Di martedì 1 agosto 2023) Certe volte ci si chiede di cosa si abbia veramente bisogno per avere sempre l’outfit giusto durante le vacanze. La verità è che non servono tanti capi. Basta puntare su pezzi passepartout, accessori ricchi di personalità e combinazioni strategiche. Come quella tra abito romantico ecollana, un classico che funziona sempre ma che si può rinnovare all’infinito. Spaziando tra forme, colori e materiali diversi. Ma soprattutto giocando con gli accessori. A ricordare quanto il binomio tra abito romantico ecollana sia perfetto ci ha pensato Blanca Mirò Scrimieri. L’imprenditrice e fashion influencer spagnola lo ha infatti sfoggiato all’ultima settimana della Haute Couture parigina. Mettendo in luce uno stile ultra femminile illuminato da sfumature rétro. Coppia d’assi per l’estate Il primo pezzo fondamentale è l’abito. Un midi dress che si fa ...