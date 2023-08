Max Giusti terrorizzato per colpa della figlia | vuole farlo davvero e sta rischiando grosso

Leggi su howtodofor

(Di martedì 1 agosto 2023) Max, l’amatissimo conduttore e attore a ruota libera sul suo privato. Ora è a dir poco. Ed è tutto! Non è solo un immenso professionista il bravo e simpatico Max. E’ decisamente un uomo realizzato sotto ogni punto di vista. Dopo tanta gavetta fatta di tanto teatro, è riuscito a farsi conoscere ad ampio raggio e ad essere apprezzato non solo dal grande pubblico ma anche dagli addetti ai lavori. Oggi è considerato un bravissimo attore, un eccellente caratterista e un superbo conduttore televisivo. Non per nulla durante l’ultima edizione del Cantante Mascherato, che ha visto trionfare un impeccabile Samuel Peron celato nella maschera del Cavaliere Veneziano, sovente i giudici facevano il suo nome come possibile artista nascosto ...