‘Maurizio racconta…’ | perché l’Italia vince più ai Mondiali che alle Olimpiadi negli sport di squadra?

(Di martedì 1 agosto 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per: 7Atleta della settimana (uomo): Davide Di Veroli (scherma)Atleta della settimana (donna): Alice Volpi (scherma) E’ stata una settimanaiva in chiaroscuro per il Bel Paese, con tanti eventi in programma. Idi nuoto di Fukuoka si sono chiusi con più ombre che luci, per quanto riguarda la Nazionale di nuoto in corsia. Sebbene sei medaglie sarebbero state un trionfo in altre edizioni, passare dai 5 ori “olimpici” di Budapest 2022 allo zero in terra nipponica (ricordiamo che l’oro di Thomas Ceccon non è stato ottenuto in una specialità olimpica) non ha fatto certo piacere agli addetti ai lavori. Forse gli atleti sono stati spinti al limite per far fronte agli Europei casalinghi la stagione scorsa (oltre a Budapest), e bisognerà capire se ci sono stati errori nella ...