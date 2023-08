Masters 1000 Toronto 2023 | programma | date | orari e copertura tv

(Di martedì 1 agosto 2023) Il, le, glie latv deldi, evento di scena sul cemento nordamericano da lunedì 7 a domenica 13 agosto. Il circuito Atp fa tappa in Canada, dove il grande assente sarà Novak Djokovic. Il serbo, reduce dalla sconfitta in finale a Wimbledon, giocherà dunque il solo torneo di Cincinnati in preparazione agli US Open. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, seguito da Daniil Medvedev e Casper Ruud. Saranno infine quattro i tennisti azzurri al via: si tratta di Jannik Sinner, accreditato della settima testa di serie, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Latelevisiva dei vari match sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le sette giornate di incontri ...

