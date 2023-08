Massimo Giletti | “La Rai è sempre stata casa mia | un grande amore”

"La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero". La dichiarazione d'amore per il servizio pubblico arriva da, che è stato protagonista ieri sera della seconda serata de 'La Terrazza della Dolce Vita 2023', il ciclo di incontri en plein air condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi nella ..."La Rai è sempre stata casa mia, un grande amore vero. Nel futuro vediamo quello che si potrà fare".è stato ieri il protagonista della seconda serata della Terrazza della Dolce Vita 2023, il ciclo di incontri en plein air condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di ...non può parlare, ma non esclude niente. Intervistato da Simona Ventura nel salotto de "La terrazza della dolce vita", nella cornice del giardino del Grand Hotel di Rimini, l'ormai ex ...(Adnkronos) – “La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero”. La dichiarazione d’amore per il servizio pubblico arriva da Massimo Giletti, che è stato protagonista ieri sera della seconda se ...Roma, 1 ago. (askanews) - Massimo Giletti è stato il protagonista della seconda serata de La Terrazza della Dolce Vita 2023, il ciclo di incontri en plein air condotto da Simona Ventura e Giovanni ...