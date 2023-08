Massimo Giletti assapora il “ritorno” | «La Rai è sempre stata casa mia | un grande amore»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 agosto 2023) «La Rai èmia, è unvero. Nel futuro vedremo quello che si potrà fare». La dichiarazione d’per il servizio pubblico arriva da, che è stato protagonista della seconda serata de “La Terrazza della Dolce Vita 2023”, il ciclo di incontri en plein air condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini.e la chiusura di “Non è l’arena” Dalle parole del giornalista e conduttore televisivo sembrerebbe che la svolta sia vicina. E si vocifera che la trattativa sia in fase avanzata. È bauna frase per riaccendere il dibattito sui social e molti “sperano” nel rientro in tv. Negli ultimi mesi si è ...