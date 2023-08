Maserati - Scelto il nome della Project24 | si chiamerà MCXtrema

(Di martedì 1 agosto 2023) Laha fornito nuovi dettaglisportiva in edizione limitata finora nota come. Innanzitutto, è statoildefinitivo e ufficiale: si. In secondo luogo, la Casa emiliana ha fissato la data e il luogo di presentazione: il nuovo modello sarà svelato durante al The Quail, il 18 agosto, durante la Monterey Car Week 2023. Una vettura da corsa. Lasarà prodotta in soli 62 esemplari (già sold out) e sarà esclusivamente una vettura da pista (non ci sarà, quindi, un'omologazione per l'uso stradale). Ed è in questo contesto che va letto uno dei motivi alla basescelta dell'appellativo: infatti, la nuova sportiva viene definita dallacome "qualcosa di ...

Proprio alla luce di queste tecnologie, lo stabilimento è stato per costruire gli assali e i pacchi batterie della nuova GranTurismo Folgore , la versione 100% elettrica della berlina ......

La nuova vettura da corsa debutterà il 18 agosto al The Quail, uno degli eventi più importanti della Monterey Car Week 2023 ...Maserati MCXtrema è il nome scelto dalla Casa modenese per la sua nuova creatura, una vettura da corsa solo per la pista, non omologata per uso stradale, con 740 CV di potenza. Tra MC20 e animo ...