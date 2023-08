Maserati MCXtrema | il Tridente più potente

(Di martedì 1 agosto 2023)è la versione esagerata della MC20 Stradale . Con la tecnologia da corsa , non omologata per l'uso stradal e, ma capace di scatenare ben 740 cavalli , ovvero 90 in più della MC20. La ...

Maserati MCXtrema è il nome scelto dalla Casa modenese per la sua nuova creatura, una vettura da corsa solo per la pista, non omologata per uso stradale, con 740 CV di potenza. Tra MC20 e animo ...Maserati MCXtrema è la versione esagerata della MC20 Stradale. Con la tecnologia da corsa, non omologata per l’uso stradal e, ma capace di scatenare ben 740 cavalli, ovvero 90 in più della MC20. La ...