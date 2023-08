Martedì 1 agosto 2023 | il santo di oggi | Sant’Alfonso

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 agosto 2023) E' l'autore della celebre pastorale natalizia Tu scendi dalle stelle, ildi, è l’autore della celebre pastorale natalizia: Tu scendi dalle stelle. Napoletano, vede la luce il 27 settembre 1696. E’ un ragazzo prodigio. Studia legge e già a diciannove anni esercita l’avvocatura in tribunale. Incappato, senza volerlo, in un errore giudiziario, abbandona la professione e sceglie di diventare sacerdote, per essere depositario di quella giustizia divina mista ad una infinita misericordia che redime ogni peccato.Maria de’ Liguori vive fino a 91 anni. Muore, accolto per carità, in una delle Case della Congregazione da lui fondata, a Nocera dei Pagani, il 1°1787. L'articolo proviene da ...