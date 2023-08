Manuel Bortuzzo torna in acqua per i Mondiali di nuoto paraolimpico

Il debutto di. Mondiali di nuoto paralimpico: 6 ori azzurri. In questo day 1, l'Italia ha conquistato ben 8 medaglie, con 6 ori, 1 argento ed 1 bronzo, chiudendo al primo posto nel ..., ex concorrente del Grande Fratello Vip, torna in acqua in occasione della sua prima volta ai Mondiali di Nuoto Paralimpico 2023 che si aprono oggi 31 luglio 2023 al Manchester ...Per la prima volta".va a un mondiale di nuoto . È quello paralimpico di Manchester che parte il 31 luglio. Su Sportweek il nuotatore triestino ha raccontato la scelta di restare nel mondo del nuoto e di ...

Nuoto paralimpico, Mondiali 2023: l'Italia emoziona nella prima giornata, 6 ori più un argento e un bronzo. Attesa per Manuel Bortuzzo Virgilio Sport

Grande ritorno nel nuoto per Manuel Bortuzzo che partecipa ai Mondiali parolimpici che si svolgono a Manchester dal 31 luglio al 6 agosto ...Nella finale dei Mondiali Paralimpici di Manchester il nuotatore veneto non riesce a migliorarsi. Nel febbraio 2019 gli spararono provocando una lesione al ...