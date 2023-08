Manovre tra Emirati e Cina sopra allo Xinjiang

Il confrontomaggioranza e opposizione ha indotto comunque l'assessore al bilancio Francesco ... Elena Ostanel (Vcv) e Vanessa Camani (capogruppo Pd) di reperire risorse nelle prossime...... che sempre si è vantata di avere un sistema del Diritto allo Studio Universitarioi più ... Di fronte ascellerate come questa, assicuriamo che la voce della comunità studentesca non tarderà ...l'81' e l'83' l'Inter però ribalta il risultato con i gol di Esposito e del redivivo Sensi. Protagonista Frattesi e Cuadrado. Da quando sono entrati in campo hanno dato una scossa alle...

Valchiavenna, una valle 'cardioprotetta' SondrioToday

Il fabbisogno di cassa nei primi sei mesi ha raggiunto i 95 miliardi, 52 in più del corrispondente periodo del 2022. E ci stiamo indebitando a tassi che sonoben superiori a quelli della crescita econo ...Mancavano una manciata di minuti alle 14 di ieri, lunedì 31 luglio, quando un gruppo di ragazzi è rimasto coinvolto in un brutto incidente, con quattro feriti e l’intervento dell’elisoccorso.