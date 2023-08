Maninni al Giffoni | ”Nessun luogo può dirsi casa se non ci sentiamo noi stessi”

Leggi su zon

(Di martedì 1 agosto 2023) Alessio Mininni, in arte, è stato ospite durante la 53esima edizione delFilm Festival. Taciturno ed empatico, l’artista ha esordito nel panorama musicale con “Parlami di te” seguito da “Peggio di ieri” con Marmo. Nei suoi brani traspare non solo la voglia di parlare d’amore, ma anche il forte legame con la sua città d’origine: Bari ”Noi abbiamo il mare e questa è una cosa che cito spesso anche nelle mie canzoni, e il mare è da sempre una mia fonte di ispirazione. La mia città mi ha dato tanto ed è per questo motivo che ho deciso di restare a vivere lì. Certo, è sempre difficile muoversi, fare avanti e indietro, ma sono molto legato alla mia terra.” Ispirandosi ai classici del rock italiano e internazionale,, ha coltivato sin da subito l’amore per la chitarra, il piano e la batteria cercando se stesso ...