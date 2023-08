Mamma chiama per sbaglio una spogliarellista alla festa di 5 anni della figlia a tema Barbie | come va a finire

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 1 agosto 2023) Unahato unaper ladi 5di sua: ma cos'è successo dopo? La pellicola di, a chiunque l'abbia vista, ha riportatomente tutti i ricordi più belli legati al periodo in cui con quella meravigliosa bambola si giocava. Così una TikToker ha rammentato il momento in cui, da bambina, ha organizzato unadi compleanno a, non proprio 'canonica'. Infatti, se è quasi normale che moltissime bambine per i loro party scelganoargomento principe il famoso giocattoloMattel, poche possono vantare di essersi trovate davanti una ...