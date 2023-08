Maltempo la nuova parola vietata

Leggi su panorama

(Di martedì 1 agosto 2023) Ci volevano gli episodi di eco ansia,malattia degli intellettuali, per ritrovare una posizione equilibrata a proposito del cambiamento climatico. Nonostante i colpi di coda della settimana scorsa, con anche il nostro presidente Sergio Mattarella a invitare i giornalisti a “non dubitare” – ovvero l’esatto opposto di ciò che un cronista dovrebbe sempre fare – finalmente, con le prime di parole di James Skea, nuovo presidente dello Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), pare inizi quantomeno un periodo di realismo da parte di chi, il cambiamento climatico lo deve dimostrare per statuto. E basta anche con la catechesi per giornalisti: come ci hanno vietato di scrivere clandestini, sostituita con migranti, oppure portatori di handicap, rimpiazzata da diversamente abili, ci stavano provando con, al posto del quale non abbiamo però ...