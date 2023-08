E' di almeno 11 morti e 27 dispersi il bilancio dei nubifragi che da quattro giorni si stanno abbattendo su Pechino. Lo ha riferito l'emittente Cgtn, citando le autorità locali, secondo cui quattro ......dipartimento ha poi annunciato la vendita di 132.000 tonnellate di semi di soia alla, che saranno consegnate durante l'anno di commercializzazione 2023/24. Sul fronte meteo, segnalato...La tempesta Doksuri, un ex super tifone, ha colpito laverso nord da venerdì, entrando dalla ... entro il weekend, porteràe un crollo delle temperature tra i 10 e i 12 gradi. Da domenica ...

Maltempo in Cina, nubifragi a Pechino: morti e dispersi Adnkronos

La tempesta Doksuri, ex super tifone, sta mettendo in ginocchio la Cina ed in particolare Pechino, dove si sono registrate frane e inondazioni a ...Le immagini del maltempo che nelle scorse ore ha colpito Pechino, dove la strade si sono trasformate in fiumi di fango. Il bilancio provvisorio è di almeno 11 morti e 27 dispersi.